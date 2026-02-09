Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

TikTok Didesak Ubah Desain karena Dianggap Memicu Ketagihan

Senin, 09 Februari 2026 – 13:00 WIB
TikTok. Foto: Reuters: Dado Ruvic/Illustration

jpnn.com, JAKARTA - Uni Eropa (UE) meminta TikTok mengubah desain layanannya yang dinilai adiktif alias membuat ketagihan. Jika perubahan itu tidak dilakukan, aplikasi media sosial dan platform video musik asal Tiongkok itu terancam denda besar.

Laman BBC, Sabtu (7/2),  melaporkan permintaan ini muncul setelah UE menyimpulkan platform berbagi video TikTok  melanggar aturan keselamatan daring. Keputusan ini merupakan hasil penyelidikan Komisi Eropa yang dimulai pada Februari 2024 untuk meneliti aplikasi buatan ByteDance tersebut.

Dalam temuan sementara, Komisi Eropa menyatakan TikTok tidak “menilai secara memadai” dampak fitur-fitur seperti pemutaran otomatis (autoplay) terhadap kesehatan dan kesejahteraan penggunanya, termasuk anak-anak. TikTok juga dinilai gagal menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut.

Juru bicara TikTok mengatakan bahwa temuan itu merupakan gambaran yang “sepenuhnya salah dan tidak berdasar” tentang platform mereka, dan TikTok berencana untuk menantangnya.

TikTok diberi kesempatan untuk menanggapi temuan Uni Eropa tersebut. Jika hasil akhirnya tetap merugikan TikTok, Komisi Eropa dapat menjatuhkan denda hingga enam persen dari total pendapatan tahunan global perusahaan, yang diperkirakan mencapai puluhan miliar.

Kepala urusan teknologi Uni Eropa, Henna Virkkunen, mengatakan bahwa jika TikTok ingin menghindari denda, perusahaan harus “mengubah desain layanannya di Eropa”.

Komisi Eropa mengajukan beberapa saran, antara lain menerapkan fitur “jeda waktu layar” saat pengguna memakai aplikasi pada malam hari, serta mengubah algoritma yang menyajikan konten secara personal kepada pengguna.

UE juga menyarankan agar TikTok menonaktifkan fitur “gulir tanpa batas” (infinite scroll), yang memungkinkan pengguna terus menonton jutaan video tanpa henti.

