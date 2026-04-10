TikTok LIVE Bersama Cece Caramel Luncurkan Mini Album Caramelting

jpnn.com, JAKARTA - TikTok LIVE hari ini meluncurkan mini album perdana dari kreator musik asal Indonesia, Cece Caramel (@cece_caramel), bertajuk "Caramelting".

Diproduksi di Korea Selatan dengan dukungan penuh dari TikTok LIVE dan platform promosi dan distribusi musik milik TikTok, SoundOn, album ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Cece menandai transformasinya dari kreator menjadi musisi profesional.

Peluncuran Caramelting juga mencerminkan dedikasi, kerja keras, dan konsistensi Cece dalam berkarya melalui TikTok LIVE.

“Musik merupakan bagian penting dari ekosistem TikTok LIVE yang terus berkembang berkat kontribusi kreator seperti Cece. Kami mengapresiasi kerja keras Cece dalam menghadirkan konten musik berkualitas melalui sesi LIVE yang autentik dan bangga dapat terus mendukung perjalanannya melangkah ke industri musik profesional melalui mini album perdananya, Caramelting. Kami berharap pencapaian ini juga dapat menginspirasi talenta musik lokal lainnya untuk ikut mempromosikan karya, membangun komunitas, serta menjangkau audiens global secara real-time bersama TikTok LIVE,” kata Livestream Operations Manager TikTok LIVE Indonesia Michael Tan.

Menanggapi peluncuran Caramelting, Cece Caramel mengatakan percaya setiap kreator membutuhkan ruang yang tepat untuk berkembang, dan TikTok LIVE telah menjadi 'rumah' baginya untuk mengekspresikan diri dan terhubung dengan penggemar selama empat tahun terakhir.

"Selain menghadirkan berbagai dukungan bagi kreator musik sepertiku, TikTok LIVE juga membuka peluang nyata yang membawaku melangkah ke industri musik profesional. Karenanya, aku berharap album ini tidak hanya bisa dinikmati oleh para pencinta musik, tetapi juga mendorong kreator lainnya untuk berani memulai, konsisten berkarya, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan mimpi mereka,” tutur dia.

Mengusung nama Caramelting, album perdana dari Cece Caramel memiliki dua makna, yaitu “Caramel” dari nama Cece Caramel, dan “melting,” yang melambangkan sensasi hangat, lembut, dan manis seperti karamel yang meleleh—sebuah gambaran perasaan yang ingin dia hadirkan melalui musiknya kepada para pendengar.

Dalam album ini, Cece akan menghadirkan tiga lagu dengan karakter yang berbeda yang kian menunjukkan musikalitasnya, yaitu Fling Thing, Say Less, dan Buzzin.