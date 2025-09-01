Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

TikTok Matikan Fitur Live, Meutya Hafid: Kami Berharap Tidak lama

Senin, 01 September 2025 – 00:12 WIB
TikTok Matikan Fitur Live, Meutya Hafid: Kami Berharap Tidak lama - JPNN.COM
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Foto: dok Kemenkomdigi

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid buka suara soal fitur live di platform TikTok mendadak tidak bisa diakses alias mati.

Dia mengatakan bahwa platform berbagai video itu mematikan secara sukarela oleh perusahaan.

Meski begitu, Menteri Meutya berharap keputusan memastikan live TikTok itu tidak berlangsung lama.

Baca Juga:

"Live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama," kata Meutya eusai menghadiri rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

Polikus Partai Golkar itu menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan negara terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk masukan terkait keberadaan fitur live TikTok.

Menurutnya, meski penutupan ini berdampak pada pelaku UMKM yang terbiasa berjualan melalui siaran langsung, aktivitas e-commerce tetap dapat berjalan tanpa fitur tersebut.

Baca Juga:

“Kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan fitur live TikTok bisa kembali,” ujarnya.

Menkomdigi pun berharap situasi segera membaik agar para pelaku usaha dapat kembali memanfaatkan platform digital secara optimal.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid buka suara soal fitur live di platform TikTok mendadak tidak bisa diakses alias mati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fitur Live TikTok  Meutya Hafid  TikTok  Presiden Prabowo Subianto 
BERITA FITUR LIVE TIKTOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp