Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

TikTok Meluncurkan Aplikasi PineDrama, Durasi 1 Menit

Selasa, 20 Januari 2026 – 15:01 WIB
TikTok Meluncurkan Aplikasi PineDrama, Durasi 1 Menit - JPNN.COM
Aplikasi PineDrama besutan TikTok. Foto: tiktok

jpnn.com - TikTok kembali memperluas ambisinya di luar video hiburan singkat dengan meluncurkan aplikasi drama pendek bernama PineDrama.

Aplikasi menghadirkan konten microdrama, yakni serial fiksi dengan durasi super singkat, rata-rata hanya sekitar satu menit per episode.

PineDrama sudah tersedia di perangkat iOS dan Android. Aplikasi dapat digunakan secara gratis dan untuk sementara belum menampilkan iklan.

Baca Juga:

Langkah tersebut mempertegas keseriusan TikTok membangun ekosistem hiburan berbasis cerita singkat yang mudah dikonsumsi di ponsel.

Melalui tab Discover, pengguna dapat menjelajahi berbagai judul drama yang dikelompokkan dalam kategori “All” dan “Trending”, lengkap dengan rekomendasi personal sesuai minat.

Genre yang ditawarkan pun beragam, mulai dari romansa, thriller, hingga drama keluarga. Beberapa judul yang disebut populer antara lain Love at First Bite dan The Officer Fell for Me.

Baca Juga:

Dari sisi pengalaman pengguna, PineDrama dibekali fitur Watch History untuk melanjutkan episode yang terlewat, serta Favorites untuk menyimpan judul favorit.

Mode layar penuh tanpa panel samping juga dihadirkan demi pengalaman menonton yang lebih imersif, lengkap dengan kolom komentar untuk interaksi.

TikTok kembali memperluas ambisinya di luar video hiburan singkat dengan meluncurkan aplikasi drama pendek bernama PineDrama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TikTok  aplikasi PineDrama  Drama kilat  tiktok pinedrama 
BERITA TIKTOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp