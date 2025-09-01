Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

TikTok Merilis Fitur Baru Kirim Pesan Suara atau Gambar di DM

Senin, 01 September 2025 – 20:55 WIB
TikTok Merilis Fitur Baru Kirim Pesan Suara atau Gambar di DM - JPNN.COM
Ilustrasi platform TikTok. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - TikTok merilis fitur baru berupa pesan suara atau berbagi gambar melalui layanan Direct Messages (DM).

“Direct Messages hanya tersedia untuk akun berusia 16 tahun ke atas, yang berarti fitur ini hanya tersedia untuk akun tersebut,” kata juru bicara TikTok, JaShel Jones.

Beberapa pengguna dilaporkan sudah mulai menemukan fitur itu setelah memperbarui aplikasi.

Baca Juga:

Pengguna bisa mengirim bentuk pesan baik suara maupun video berdurasi hingga satu menit.

Cara mengirim pesan suara, pengguna bisa menahan tombol mikrofon untuk merekam suara secara otomotis.

Setelah tombol dilepas, secara otomatis pesan suara akan segera terkirim sehingga pengguna perlu berhati-hati.

Baca Juga:

Agar bisa mendengarkan pratinjau rekaman suara, pengguna bisa menarik tombol ke arah atas atau ke kiri untuk membatalkan rekaman suara tersebut.

Pengguna akan dibatasi untuk mengirim hingga sembilan gambar maupun video pada satu waktu.

TikTok merilis fitur baru berupa pesan suara atau berbagi gambar melalui layanan Direct Messages (DM).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TikTok  fitur baru TikTok  fitur kirim pesan suara Tiktok  DM TikTok 
BERITA TIKTOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp