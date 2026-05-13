TikTok Shop Dorong Pertumbuhan Brand Indonesia Lewat Discovery Commerce

jpnn.com, JAKARTA - TikTok Shop by Tokopedia hari ini menggelar Program Persiapan Ekspor #LokalMendunia sebagai langkah nyata untuk membantu brand lokal Indonesia memasuki pasar Asia Tenggara secara lebih terstruktur.

Inisiatif ini mencerminkan kekuatan discovery commerce, melalui integrasi konten, LIVE, dan kolaborasi dengan kreator, yang memungkinkan produk ditemukan secara organik oleh konsumen lintas negara.

Program Persiapan Ekspor ini merupakan bagian dari inisiatif #LokalMendunia yang telah diluncurkan sejak Desember 2025. Hingga saat ini, sebanyak 50 merek lokal telah bergabung, dengan 35 di antaranya teridentifikasi siap memasuki pasar ekspor Asia Tenggara.

Dirancang melalui empat tahap terstruktur, yakni seleksi, inkubasi, go-to-market, hingga perluasan ekspansi, program ini memberikan panduan menyeluruh bagi brand untuk memasuki pasar Asia Tenggara. Inisiatif ini mencakup persiapan masuk pasar, penguatan strategi LIVE commerce sesuai preferensi lokal, serta pemanfaatan discovery commerce untuk membantu produk menjangkau audiens baru secara lebih relevan dan efektif.

“Kami percaya produk lokal Indonesia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga dapat menjadi pilihan utama konsumen global. Banyak merek lokal telah kuat di pasar domestik dan memiliki potensi besar untuk menjangkau pasar global secara lebih luas. Melalui #LokalMendunia, kami membantu brand berekspansi ke Asia Tenggara secara lebih terstruktur, didukung ekosistem, data, kolaborasi lintas negara, serta kekuatan discovery commerce yang memungkinkan produk ditemukan secara lebih relevan oleh konsumen diberbagai pasar," kata Senior Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Vonny Ernita Susamto.

Sejumlah hasil awal dari program ini juga menunjukkan dampak yang signifikan dalam waktu singkat. Dari batch yang telah berjalan, 6 dari 8 brand mencatatkan pertumbuhan GMV yang positif, dengan beberapa di antaranya mencapai peningkatan penjualan dua hingga tiga digit hanya dalam hitungan hari.

Selain itu, brand terpilih berhasil meningkatkan penjualan yang didorong oleh LIVE hingga 50 kali lipat dari basis awal, sementara jumlah penonton LIVE meningkat sebesar 20–90%, yang turut mendorong penemuan produk dan konversi. Seluruh capaian ini diraih hanya dalam satu kampanye selama 12 hari, menunjukkan bagaimana pendekatan discovery commerce dapat mempercepat pertumbuhan brand secara signifikan.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi menyampaikan apresiasi terhadap program #LokalMendunia yang dinilai mampu memperkuat sinergi antara platform digital dan pelaku usaha dalam memperluas akses pasar ekspor produk Indonesia.