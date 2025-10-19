TikTokers Ello MG Sulap Gerobak Sederhana Jadi Restoran Oseng Endok

jpnn.com, JAKARTA - Ide sederhana dari seporsi telur oseng yang dijual di gerobakan pinggir jalan kini bisa menjelma menjadi restoran penuh inovasi dan cita rasa khas Indonesia, Oseng Endok.

Restoran itu merupakan hasil kolaborasi antara Ello MG, kreator konten dengan lebih dari 9,7 juta pengikut di TikTok, dan Pewlin, penjual oseng telur gerobakan yang sempat viral di media sosial.

Resmi dibuka di Ruko Graha, Jl. KH. Hasyim Ashari No.9K, Ciledug, Tangerang, pada Sabtu (18/10), Oseng Endok menjadi bukti nyata bagaimana ide kuliner sederhana dapat naik kelas lewat inovasi, riset rasa, dan manajemen profesional.

Kisah bermula ketika Ello menemukan gerobak Oseng Endok milik Pewlin yang ramai diperbincangkan warganet.

“Waktu itu dia mention aku di TikTok, aku samperin. Saat aku coba ternyata rasanya enak banget dan paling proper kalau dijadikan menu untuk restoran,” ungkap Ello MG saat Grand Opening Oseng Endok, Sabtu (18/10).

Melihat potensi besar tersebut, Ello kemudian mengakuisisi usaha itu dan mengembangkannya menjadi restoran dengan manajemen profesional, tanpa mengubah cita rasa khas yang sudah disukai pelanggan.

Transformasi Oseng Endok tidak hanya terjadi dari sisi konsep dan tampilan, tetapi juga pada operasional, riset rasa, dan variasi menu.

Hasil pengembangan yang dilakukan Ello bersama tim meningkatkan kualitas rasa hingga 80 persen lebih baik dari versi awal.