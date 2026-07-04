Tilap Kartu ATM, ART di Palembang Kuras Saldo Majikan

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang asisten rumah tangga (ART) berinisial SJ (26) ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang setelah diduga mencuri kartu ATM milik majikannya lalu menguras saldo Rp 3,4 juta.

Warga Jalan R Sukamto, Lorong Kelinci, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning Palembang diamankan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari korban, Depi Ratnasari (27).

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 30 Maret 2026 sekitar pukul 21.12 WIB, di Jalan S Suparman, Lorong Citra, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Palembang.

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Korban menyadari kartu ATM Bank BRI miliknya hilang dan menduga telah diambil oleh pelaku. Hasil penyelidikan mengungkap, SJ diduga tidak menarik uang secara langsung. Ia disebut meminta seorang saksi berinisial YO untuk mengambil uang dari rekening korban melalui ATM BRI Cabang Plaju dengan total mencapai Rp 3,4 juta.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP M Jepi P membenarkan penangkapan terhadap pelaku.

"Pelaku sudah kami amankan. Modusnya mengambil kartu ATM milik korban. Kemudian menguras saldo di dalam rekening. Penangkapan dilakukan setelah laporan korban ditindaklanjuti oleh anggota," ungkap Jepi, Sabtu (4/7/2026).

Saat ini, SJ masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polrestabes Palembang.

Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pelaku dalam tindak pidana serupa.