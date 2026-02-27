Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Tim Balap Yamaha Indonesia Siap Kuasai Panggung Asia

Jumat, 27 Februari 2026 – 21:30 WIB
Tim Balap Yamaha Indonesia Siap Kuasai Panggung Asia - JPNN.COM
Pengumuman skuad Yamaha Racing Indonesia musim 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Langit Jakarta, 27 Februari 2026, jadi saksi dimulainya lembaran baru balap Yamaha. Pabrikan motor berlambang garpu tala itu mengumumkan formasi tim dan pembalap untuk musim 2026.

Sebanyak 10 tim dengan 40 pembalap disiapkan untuk bertarung di berbagai ajang: Kejurnas Mandalika Racing Series, Motoprix, Kejurnas Motocross, Yamaha One Make Race, hingga Asia Road Racing Championship (ARRC).

Komposisinya tak main-main—deretan rider yang sudah kenyang gelar kembali dipercaya mengusung bendera Yamaha.

Di level Asia, tiga tim satelit kembali jadi tumpuan. Akai Jaya Racing Team tetap mengandalkan Galang Hendra Pratama dan Aldiaz Aqsal Ismaya.

Ziear The Strokes55 Racing Team mempertahankan Alfi Husni—juara UB150 ARRC 2025—bersama Gupita Kresna.

Sementara itu, LFN HP969 Racing Team menurunkan Fahmi Bassam — juara UB150 ARRC 2024 yang juga runner-up musim berikutnya.

Di panggung nasional, nama-nama seperti Wahyu Nugroho, Arai Agaska, hingga Danadyaksa Wida Pangestu menjadi pengingat dominasi Yamaha musim lalu.

Targetnya jelas: mengulang sapu bersih gelar seperti yang terjadi di Mandalika Racing Series 2025.

Langit Jakarta (27/2), jadi saksi dimulainya lembaran baru balap Yamaha. Pabrikan motor berlambang garpu tala itu mengumumkan formasi tim dan pembalap 2026

