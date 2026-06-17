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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Tim Beregu Campuran Indonesia Coba Ukir Sejarah Baru di BAJC 2026

Rabu, 17 Juni 2026 – 23:29 WIB
Tim Beregu Campuran Indonesia Coba Ukir Sejarah Baru di BAJC 2026 - JPNN.COM
Skuad tim beregu campuran Indonesia pada ajang Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim beregu campuran Indonesia akan berlaga pada ajang Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026.

Sekjen PP PBSI Ricky Soebagdja mengungkapkan bahwa pihaknya berharap pemain yang diturunkan bisa menyumbangkan setiap poin untuk Indonesia.

“Kami melepas 26 atlet junior menuju Badminton Asia Junior Championships 2026. Mereka adalah atlet-atlet terbaik yang siap membela Indonesia.”

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“Saya berpesan dengan hal yang sudah baik dari mulai pemanggilan dan persiapan di sini, tinggal bagaimana menunjukkan di lapangan nanti.” 

“Semangat, daya juang harus diperlihatkan dan harus selalu memberikan yang terbaik," ujar peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 itu.

Para pemain yang dipanggil untuk BAJC 2026 sudah berlatih selama satu bulan di Pelatnas Cipayung.

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Komposisi pemain yang dipakai banyak melibatkan mereka sebelumnya tampil moncer di level Sirkuit Nasional hasil pemantauan Hendrawan dan Bambang Suprianto.

Penggemar berharap skuad Garuda Muda bisa meraih gelar juara turnamen kejuaraan beregu campuran yang kali pertama digabung pada edisi 2006.

Tim beregu campuran Indonesia akan berlaga pada ajang Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026

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TAGS   BAJC 2026  tim beregu campuran Indonesia  Badminton Asia Junior Championships  bulu tangkis 
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