Tim BTB Pastikan Kebutuhan Pangan Korban Banjir Karawang Terpenuhi

jpnn.com, KARAWANG - Tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) menyalurkan bantuan logistik dan makanan siap saji kepada warga terdampak banjir di Dusun Pasirjengkol, Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang.

Bantuan tersebut disalurkan bersama BAZNAS Kabupaten Karawang, sebagai respons cepat atas kondisi darurat yang dialami warga akibat banjir yang melanda wilayah tersebut sejak sepekan terakhir.

Penyaluran dilakukan dengan menembus akses terbatas akibat genangan air yang belum surut.

Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan mengatakan, Dusun Pasirjengkol sempat terisolasi selama dua hari, sehingga menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama pangan.

“Penyaluran bantuan ini dilakukan sebagai respons cepat atas kondisi darurat yang dialami warga akibat banjir yang telah melanda wilayah tersebut sejak sepekan terakhir,” kata Saidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (27/1).

Dia menjelaskan, kondisi banjir menyebabkan aktivitas warga lumpuh dan akses keluar-masuk wilayah menjadi sangat terbatas.

Sejumlah warga juga memilih bertahan di rumah masing-masing demi menjaga harta benda, meskipun telah disarankan untuk mengungsi.

“Kondisi di Dusun Pasirjengkol sangat memprihatinkan, dengan akses keluar-masuk yang sangat terbatas dan aktivitas warga yang benar-benar lumpuh,” ujar Saidah.