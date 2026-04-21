Tim Cook Mundur dari Jabatan CEO Apple, Penggantinya Pejabat Senior

Selasa, 21 April 2026 – 09:52 WIB

jpnn.com - Pergantian besar tengah berlangsung di tubuh Apple. Setelah lebih dari satu dekade menjadi wajah perusahaan, Tim Cook dikabarkan akan melepas kursi CEO.

Selanjutnya, Tim Cook beralih ke peran baru sebagai Executive Chairman perusahaan.

Transisi itu menandai babak baru bagi raksasa teknologi asal Cupertino tersebut.

Tim Cook, yang memimpin Apple selama sekitar 15 tahun sejak mengambil alih tongkat estafet dari Steve Jobs, dijadwalkan tetap menjabat hingga musim panas 2026.

Dia akan mendampingi penggantinya dalam masa transisi sebelum resmi menyerahkan kendali perusahaan pada 1 September 2026.

Sosok yang ditunjuk untuk melanjutkan kepemimpinan itu adalah John Ternus, yang saat ini menjabat sebagai Senior Vice President of Hardware Engineering.

Keputusan tersebut bukan langkah mendadak. Dewan Direksi Apple menyebutnya sebagai hasil dari perencanaan suksesi jangka panjang yang telah disiapkan dengan matang.

Dalam pernyataan resminya, Cook menggambarkan Ternus sebagai figur yang menggabungkan ketajaman teknis seorang insinyur dengan visi inovatif seorang pemimpin.