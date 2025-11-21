Tim Difabel Ikut Meriahkan Brimob Run 2025, Berlari untuk Bumi dan Kesetaraan  

Jumat, 21 November 2025 – 21:30 WIB

jpnn.com - Gelaran Brimob Run 8K 2025 yang diselenggarakan Brimob Polda Riau dalam rangka HUT ke-80 Brimob Polri kembali menghadirkan suasana meriah dan penuh warna.

Tidak sekadar ajang olahraga, kegiatan ini sukses menjadi ruang penyadaran publik tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan kesetaraan sosial.

Dengan mengusung tema “Brimob Presisi untuk Lestari”, event ini menantang peserta untuk tampil kreatif dalam kelompok, mengenakan kostum yang mengangkat pesan ramah lingkungan, budaya, dan isu-isu kemanusiaan.

Konsep ini menjadikan Brimob Run bukan hanya hiburan, tetapi juga medium edukasi publik yang efektif.

Setiap peserta yang mengikuti Brimob Run 8K wajib tampil dalam grup beranggotakan delapan orang.

Mereka diminta mengangkat isu-isu lingkungan seperti sampah plastik, perubahan iklim, konservasi tanaman, hingga perlindungan satwa.

Hal ini sesuai dengan kebijakan Green Policing yang dicanangkan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, yang mendorong setiap kegiatan kepolisian memberikan dampak positif bagi alam serta membangun budaya peduli lingkungan di masyarakat.

Selain lomba lari, panitia juga menghadirkan kompetisi kostum bertema lingkungan, budaya, serta konten video kreatif yang berhadiah jutaan rupiah.