Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tim DVI Masih Identifikasi 8 Jenazah Korban Longsor Cisarua KBB

Senin, 26 Januari 2026 – 12:06 WIB
Tim DVI Masih Identifikasi 8 Jenazah Korban Longsor Cisarua KBB - JPNN.COM
Petugas menunjukkan kantong jenazah korban longsor Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BANDUNG - Hari ketiga pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kembali membuahkan hasil.

Ada 25 jenazah yang sudah dievakuasi, dan 17 di antaranya teridentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jabar. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, masih ada delapan jenazah yang masih dalam proses identifikasi. 

Baca Juga:

"Dari 25 bodypack, informasi pagi ini. Tujuh belas sudah teridentifikasi dan sudah dikembalikan ke keluarga masing-masing, dan delapan bodypack masih identifikasi," kata Herman di Kantor Desa Pasirlangu, Senin (26/1/2026). 

Herman mengungkapkan, tiga alat berat sudah diterjunkan di area longsor untuk mempercepat proses pencarian. 

"Tiga eksavator, kecil ya dari BPBD provinsi, dari Bina Marga Provinsi, dan BBWS, kalau kurang kami tambah lagi. Nanti Basarnas yang menentukan kebutuhan lapangan," tuturnya. 

Baca Juga:

Ia menambahkan, koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar manajemen penanganan korban bencana maupun pencarian korban bisa dilakukan lebih efektif. 

"Barusan kami melakukan sinkronisasi dari BNPB dari provinsi dan kabupaten agar manajemen penanganan bencananya bisa efektif, efesien, semua bidang bisa bekerja optimal," pungkasnya.

Sebanyak 25 jenazah korban longsor Cisarua KBB sudah dievakuasi, 17 di antaranya teridentifikasi dan sisanya masih proses oleh tim DVI Polda Jabar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korban longsor Cisarua  Longsor Cisarua KBB  Korban Longsor Cisarua KBB  cisarua 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp