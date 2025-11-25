Close Banner Apps JPNN.com
Tim Futsal Kampus Jakarta, Bandung, dan Sumedang Adu Kekuatan di GOR UNJ

Selasa, 25 November 2025 – 15:36 WIB
Pertandingan pembuka Campus League 2025 regional Jakarta di GOR Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Selasa (25/11). Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com - Event futsal Campus League 2025 regional Jakarta resmi bergulir pada Selasa (25/11) di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun.

CEO Campus League Ryan Gozali mengungkapkan bahwa penyelenggaraan di ibu kota dilakukan setelah sebelumnya sukses digelar di Yogyakarta.

Persaingan di seri Jakarta terbilang sengit. Kampus-kampus dari Jakarta, Bandung, dan Sumedang turut meramaikan kompetisi, menjadikannya makin kompetitif.

"Campus League Futsal Regional Jakarta akan menyajikan pertandingan yang tidak kalah kompetitif dan penuh gengsi."

"Semua tim perguruan tinggi dari Jakarta dan Jawa Barat juga sangat kuat di level nasional. Setiap tim punya kualitas dan peluang yang sama untuk menjadi juara," ujar Ryan.

Pada kategori putra, tercatat 16 tim terbagi ke dalam empat grup. Persaingan ketat terlihat karena hanya juara grup yang akan melangkah ke babak berikutnya.

Sementara itu, di kategori putri, terdapat enam tim yang dibagi ke dalam dua grup.

Event Campus League 2025 mendapatkan dukungan penuh dari Dekan FIKK UNJ, Prof. Nofi Marlina Siregar, yang juga merupakan guru besar Ilmu Pendidikan Olahraga Usia Dini.

