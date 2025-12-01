Tim Futsal Putri STKIP Pasundan Cimahi Jadi Jawara Campus League 2025

Senin, 01 Desember 2025 – 19:09 WIB

jpnn.com - Tim futsal putri STKIP Pasundan Cimahi keluar sebagai juara Campus League 2025 regional Jakarta seusai mengalahkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Pertandingan yang digelar di GOR UNJ, Jakarta, Senin (1/12/2025), berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk kemenangan STKIP Pasundan Cimahi.

Gol-gol STKIP Pasundan dicetak oleh brace Zalfa Alya Putri Wiguna pada menit ke-33 dan 35'. UPI sempat memperkecil kedudukan melalui aksi Risty Dewi (38').

Dengan hasil ini, tim putri STKIP Pasundan Cimahi resmi menjadi juara Campus League Regional Jakarta.

Peringkat ketiga diraih Universitas Negeri Jakarta seusai menaklukkan Universitas Budi Luhur dengan skor 5-3.

STKIP Pasundan berpeluang mengawinkan gelar juara seusai tim putra mereka juga menembus partai puncak. Mereka akan menghadapi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pertandingan final sektor putra Campus League 2025 regional Jakarta rencananya digelar di GOR UNJ, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui kanal Youtube Campus League.(mcr16/jpnn)