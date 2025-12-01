Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Tim Futsal Putri STKIP Pasundan Cimahi Jadi Jawara Campus League 2025

Senin, 01 Desember 2025 – 19:09 WIB
Tim Futsal Putri STKIP Pasundan Cimahi Jadi Jawara Campus League 2025 - JPNN.COM
Pertandingan final Campus League 2025 regional Jakarta antara STKIP Pasundan Cimahi melawan Universitas Pendidikan Indonesia di GOR UNJ, Jakarta, Senin (1/12). Foto: Dokumentasi Campus Leageu

jpnn.com - Tim futsal putri STKIP Pasundan Cimahi keluar sebagai juara Campus League 2025 regional Jakarta seusai mengalahkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Pertandingan yang digelar di GOR UNJ, Jakarta, Senin (1/12/2025), berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk kemenangan STKIP Pasundan Cimahi.

Gol-gol STKIP Pasundan dicetak oleh brace Zalfa Alya Putri Wiguna pada menit ke-33 dan 35'. UPI sempat memperkecil kedudukan melalui aksi Risty Dewi (38').

Baca Juga:

Dengan hasil ini, tim putri STKIP Pasundan Cimahi resmi menjadi juara Campus League Regional Jakarta.

Peringkat ketiga diraih Universitas Negeri Jakarta seusai menaklukkan Universitas Budi Luhur dengan skor 5-3.

STKIP Pasundan berpeluang mengawinkan gelar juara seusai tim putra mereka juga menembus partai puncak. Mereka akan menghadapi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Baca Juga:

Pertandingan final sektor putra Campus League 2025 regional Jakarta rencananya digelar di GOR UNJ, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui kanal Youtube Campus League.(mcr16/jpnn)

Tim futsal putri STKIP Pasundan Cimahi menjadi juara Campus League 2025 regional Jakarta, Senin (1/12)

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Campus League 2025  STKIP Pasundan Cimahi  Campus League  Universitas Pendidikan Indonesia  Turnamen Futsal 
BERITA CAMPUS LEAGUE 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp