Tim Gabungan Berhasil Jinakkan Kebakaran Lahan di Kampar

jpnn.com, KAMPAR - Kebakaran lahan terjadi di kawasan Jalan Stanum, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, serta meluas hingga wilayah Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Sabtu 8 November 2025.

Tim gabungan TNI–Polri, BPBD, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar berhasil dengan cepat menjinakkan api.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang langsung mengerahkan personel menuju lokasi begitu tim piket Pamapta III Polres Kampar mendapat informasi kebakaran tersebut.

“Ada sebanyak 32 personel gabungan Polri, TNI, BPBD, hingga Damkar kami kerahkan,” kata Boby.

Boby menjelaskan bahwa lahan berupa semak belukar di tanah mineral dan masih kering, menjadi tantangan bagi tim di lokasi.

Hingga saat ini, luas lahan terbakar masih dalam pendataan, diperkirakan sekitar ±2 hektare, sementara pemilik lahan masih dalam proses penyelidikan.

“Titik kebakaran ini tidak terpantau sebagai hotspot pada aplikasi Dashboard Lancang Kuning. Namun, laporan warga yang cepat membuat tim dapat bergerak tanpa menunggu api meluas lebih jauh,” ungkap Boby.

Petugas akhirnya melakukan pemadaman sekaligus pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa dan tidak terjadi kebakaran ulang.