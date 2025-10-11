Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Tim Gabungan Polres Kampar & TNI Tindak Aktivitas Galian C Ilegal, 2 Pelaku Ditangkap

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 17:34 WIB
Tim Gabungan Polres Kampar & TNI Tindak Aktivitas Galian C Ilegal, 2 Pelaku Ditangkap - JPNN.COM
Tim gabungan Polres Kampar dan Korem 031 Wirabima dan Kodim 0313/KPR menindak aktivitas galian C ilegal di di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Sabtu (11/10) siang. Foto: source for JPNN

jpnn.com, KAMPAR - Tim gabungan dari Polres Kampar, Korem 031 Wirabima, dan Kodim 0313/KPR menindak kegiatan galian C ilegal tanah urug di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Operasi itu dilakukan pada Sabtu siang, 11 Oktober 2025.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang mengungkapkan penindakan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian negara.

Baca Juga:

“Dalam operasi tersebut kami mengamankan dua orang pelaku beserta sejumlah barang bukti di lokasi,” ungkap Boby.

Dua pelaku yang ditangkap berinisial IS (45) berperan sebagai operator alat berat.

Kemudian AH (42) berperan sebagai checker lapangan.

Baca Juga:

Dari tangan keduanya tim menyita barang bukti, berupa satu unit alat berat merk Hitachi MF210 warna oranye, serta beberapa dokumen terkait.

Saat ini, kedua pelaku beserta alat bukti telah diamankan ke Polres Kampar untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Tim gabungan Polres Kampar dan TNI dalam hal ini Korem 031 Wirabima dan Kodim 0313/KPR menindak kegiatan galian C ilegal tanah urug di Desa Bencah Kelubi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Galian C Ilegal  tim gabungan  Polres Kampar  TNI  pelaku  Barang Bukti 
BERITA GALIAN C ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp