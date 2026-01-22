Tim Gabungan Temukan Ibu & Bayi Korban Arus Sungai Jemanik Tabanan

jpnn.com, TABANAN - Proses pencarian ibu dan anak yang terseret air bah di Banjar Kuwum Ancak, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, akhirnya membuahkan hasil.

Jasad Audrey Natania Banafanu bayi berusia 2 tahun ditemukan di Pantai Batu Belig, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada Kamis (22/1) sekitar pukul 07.00 Wita.

Sementara ibunya Yuliana Da Costa Makun, 28, ditemukan tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Basarnas, BPBD Kabupaten Tabanan, PMI, Relawan, Perangkat Desa Kuwum Ancak pada pukul 14.00 Wita di Tukad Yeh Ge, Desa Abiantuwung.

"Dengan ditemukannya kedua korban proses pencarian dan penyisiran resmi dihentikan," kata Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati dalam siaran persnya.

Putu menjelaskan penemuan jasad korban dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari warga ditemukannya sesosok bayi perempuan yang terdampar di Pantai Batu Belig, Kecamatan Kuta Utara.

Setelah dilakukan koordinasi lintas wilayah, jenazah bayi tersebut dievakuasi dan dibawa ke RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah (RS Sanglah) Denpasar untuk penanganan lebih lanjut.

Baca Juga: Tim SAR Gabungan Cari Pekerja Hilang Terseret Arus di Perairan Pulau Poto

"Hasil pemeriksaan dan pengecekan oleh pihak keluarga di RS Sanglah memastikan bahwa jenazah bayi tersebut adalah benar an. Audey Natania Banafunu yang sebelumnya dilaporkan hanyut bersama ibunya akibat banjir dan arus sungai," ungkapnya.

Menurut Putu, identifikasi dilakukan berdasarkan ciri fisik yang dikenali langsung oleh saksi-saksi keluarga dan orang terdekat korban. Pihak keluarga menyatakan menerima musibah tersebut dengan ikhlas serta mengajukan permohonan agar tidak dilakukan autopsi terhadap jenazah bayi tersebut.