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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tim Geypens Dikabarkan Gabung ke Bali United, Susul Jejak Thom Haye Cs

Rabu, 01 Juli 2026 – 18:30 WIB
Tim Geypens Dikabarkan Gabung ke Bali United, Susul Jejak Thom Haye Cs - JPNN.COM
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas (kiri) memimpin pengambilan sumpah dan janji setia kewarganegaraan tiga pemain naturalisasi Ole Romeny, Tim Geypens, dan Dion Markx resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) di London, Inggris, Sabtu (8/2/2025). ANTARA/HO-Kementerian Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang pemain diaspora yang memilih berkarier di Indonesia tampaknya belum akan berhenti. 

Kali ini, nama Tim Geypens santer dikabarkan segera mengikuti jejak para pemain keturunan lainnya dengan merapat ke Bali United untuk mengarungi Super League 2026/2027.

Kabar tersebut mencuat setelah bek kiri berusia 21 tahun itu dipastikan tidak mencapai kesepakatan kontrak baru dengan klub Belanda, FC Emmen.

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Negosiasi antara kedua belah pihak dikabarkan menemui jalan buntu, hingga akhirnya Geypens memilih mencari pelabuhan baru.

Jurnalis Belanda, Niels Dijkhuizen, mengungkapkan FC Emmen telah mengakhiri pembicaraan kontrak dengan sang pemain.

Bahkan, tawaran lanjutan dari klub disebut tidak mampu mengubah keputusan tersebut.

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"FC Emmen dan Tim Geypens tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi. Menuju Bali United," tulis Dijkhuizen melalui akun X miliknya.

Rumor kepindahan ke Bali United sebenarnya sudah beredar dalam beberapa pekan terakhir. 

Tim Geypens dikabarkan akan mengikuti jejak sejumlah pemain diaspora berkarier di Liga Indonesia. Geypens disebut akan bergabung ke Bali United.

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TAGS   Tim Geypens  Thom haye  Liga Indonesia  Bali United  Super League 
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