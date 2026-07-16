Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tim Geypens Resmi Merapat, Bali United Pede Lini Belakang Makin Sulit Ditembus

Kamis, 16 Juli 2026 – 18:50 WIB
Tim Geypens Resmi Merapat, Bali United Pede Lini Belakang Makin Sulit Ditembus - JPNN.COM
Skuad Bali United. Foto: ileague

jpnn.com, JAKARTA - Bali United resmi menambah tembok baru di sektor pertahanan setelah mendatangkan bek Timnas Indonesia, Tim Geypens.

Kehadiran pemain diaspora berusia 21 tahun itu diharapkan membuat lini belakang Serdadu Tridatu makin kukuh menghadapi ketatnya persaingan Super League 2026/2027.

Manajemen klub menilai Geypens merupakan sosok yang tepat untuk memperkuat barisan pertahanan. 

Baca Juga:

Pengalamannya menimba ilmu sepak bola di Belanda diyakini akan menjadi nilai tambah bagi Bali United dalam mengarungi musim baru.

"Kami resmi mengumumkan bahwa Tim Geypens menjadi amunisi baru untuk sektor pertahanan Bali United. Bersama tim pelatih, kami menilai Tim Geypens memiliki kualitas untuk memperkuat lini bertahan jelang kompetisi Super League di musim yang baru. Semoga Geypens bisa memberikan kontribusi maksimal untuk meraih prestasi bersama," tulis pernyataan resmi klub.

Kedatangan Geypens sekaligus menambah nuansa Timnas Indonesia di skuad Bali United. 

Baca Juga:

Ia akan kembali bermain bersama Jens Raven, yang lebih dulu bergabung dan diproyeksikan menjadi salah satu andalan di lini depan.

Sebelum berlabuh di Indonesia, Geypens mengembangkan kariernya bersama akademi FC Twente U-18 dan kemudian memperkuat FC Emmen di Belanda. 

Bali United resmi mendatangkan bek Timnas Indonesia Tim Geypens. Kehadirannya diyakini dapat memperkuat pertahanan Serdadu Tridatu menghadapi kompetisi baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bali United  Tim Geypens  Super League  Liga Indonesia 
BERITA BALI UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp