Tim Indonesia Kembali Torehkan Prestasi di Kejuaraan Panahan Berkuda Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Tim Panahan Berkuda Indonesia berhasil menorehkan prestasi di 17th World Horseback Archery Championship (17WHAC) yang diselenggarakan oleh World Horseback Archery Federation (WHAF) pada tanggal 21-23 Agustus 2025 di Ulaanbaatar, Mongolia.

Dalam ajang tahunan tersebut, tim Indonesia mengikuti empat kategori pertandingan, yaitu kategori individual: Serial Shot, Qabak dan Mongolian Ball Hunt serta kategori beregu: Masahee yang menggunakan sistem aduan.

Di kategori Masahee, atlet Indonesia, Muhammad Yahya Ayyash, dan Kenzie Alkautsar Ramadhan, berhasil lulus hingga babak final, dan berhasil meraih juara kedua.

Masahee adalah kategori terseru dalam laga 17 WHAC, yang ditempatkan sebagai kategori pemuncak, yaitu menjatuhkan 5 target dari kayu yang dipasang di atas tiang.

Di kategori itu, peserta harus menjatuhkan target sebanyak-banyaknya secara bergantian dengan rekan satu timnya. Tim yang paling banyak menjatuhkan target adalah pemenangnya.

Di kejuaraan itu, Indonesia menurunkan putra-putra terbaiknya. Muhammad Yahya Ayyash sendiri, pernah mencatat prestasi gemilang di Piala Dunia panahan berkuda tahun 2023 sebagai juara ketiga.

Sementara Kenzie Alkautsar Ramadhan, serta atlet Indonesia lainnya yang ikut berpartisipasi, Uwais Abdullah, Muhammad Shalahuddin Al Ayyubi, Khalifa Sakha Rabbani dan Silmy Aisyah Hafizhah, adalah langganan juara dalam berbagai kejuaraan baik di tanah air maupun di luar negeri.

Ketua Umum Perkumpulan Panahan Berkuda dan Tradisional Indonesia (KPBI) Akhmad Mustain mengaku bangga atas oencapaian dua atlet nasional di ajang 17WHAC.