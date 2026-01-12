Tim IoT Usakti Harumkan Nama Indonesia di Kancah Internasional

Senin, 12 Januari 2026 – 08:15 WIB

jpnn.com, BANGKOK - Delegasi mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) mengharumkan nama Indonesia dengan menyabet sejumlah medali di ajang Internasional Intellectual Property, Invention, Innovation, and Technology Exposition (IPITEX) 2026 di Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand, Senin-Kamis (5-9/1).

Adapun medali yang diraih mahasiswa Usakti, yakni tiga medali emas, dua perak, dan dua penghargaan khusus.

Prestasi gemilang itu diraih oleh lima tim yang terdiri dari mahasiswa lintas fakultas di bawah bimbingan Dr. Ryan Johan Sembiring, S.T., M.T., MM.

Wakil Rektor III Universitas Trisakti, Ir. Yoska Oktaviano, M.T. mengaku bangga atas kesuksesan tim Usakti meraih sejumlah medali pada ajang internasional tersebut.

Menurut dia, seluruh mahasiswa yang bertanding tidak mengeluarkan biaya selama kegiatan. Seluruh biaya kompetisi ditanggung penuh oleh kampus.

Langklah itu dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kreativitas mahasiswa.

"Usakti sangat peduli terhadap lomba dan kreativitas mahasiswa, dan kebijakan Rektor sangat mendukung hal tersebut. Kolaborasi lintas fakultas juga terbukti sukses meraih medali emas," ujar Yoska dalam siaran persnya, Senin (12/1).

Sementara itu, Rektor Universitas Trisakti, Prof. Kadarsah Suryadi, berharap prestasi ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.