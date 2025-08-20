Tim Komunikasi Bibit.id Raih Penghargaan PR Terbaik 2025

Rabu, 20 Agustus 2025 – 22:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tim Corporate Communication Bibit.id meraih penghargaan “PR Practitioners of the Year 2025” dalam ajang Indonesia PR of the Year 2025 Award.

Penghargaan ini diberikan Majalah MIX MarComm, bagian dari SWA Media Group, setelah melakukan survei kepada para jurnalis di Indonesia.

Penghargaan untuk kategori CorComm Team in Investment Industry ini diterima tim Bibit yang dipimpin William, Head of PR & Corporate Communication Bibit.id.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti pentingnya sinergi dengan media dalam mendukung program pemerintah meningkatkan inklusi dan literasi investasi.

"Dengan kemitraan media, masyarakat bisa lebih teredukasi dan memilih cara berinvestasi yang benar,” ujar William, dalam keteerangan tertulis, Rabu (20/8).

Selain penghargaan terbaru, Bibit.id juga mencatat prestasi lain. Pada 2024, perusahaan memenangkan “WealthTech of the Year” dalam Asia FinTech Awards 2024, mengalahkan finalis dari Singapura.

Pada tahun yang sama, Bibit menjadi satu-satunya fintech yang meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI sebagai Mitra Distribusi SBN Ritel Terbaik.

William menegaskan, komitmen Bibit.id untuk meningkatkan literasi dan inklusi investasi diwujudkan melalui produk dan inovasi berkelanjutan.