Tim Labmino UI Cetak Sejarah, Raih Global Ambassador Samsung Solve for Tomorrow

jpnn.com - JAKARTA - Civitas academica Indonesia kembali menorehkan prestasi mengagumkan di panggung internasional. Tim Labmino dari Universitas Indonesia berhasil terpilih sebagai salah satu dari 10 Global Ambassador dalam ajang Samsung Solve for Tomorrow (SFT).

Pengumuman dan seremoni penunjukan Global Ambassador diselenggarakan di Smart City Lab, Milan, Italia, bertepatan dengan rangkaian Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 pada 8–10 Februari 2026. Program ini merupakan inisiatif inovasi internasional yang menempatkan para talenta muda sebagai penyelesai masalah nyata dengan teknologi.

Inovasi dari tim mahasiswa Labmino UI bernama RunSight, yaitu kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu penyandang disabilitas visual berlari secara mandiri dan aman.

Perangkat wearable (siap pakai) ini memanfaatkan sensor dan pemrosesan AI untuk membaca lingkungan secara real time, memberikan panduan jalur dan peringatan terhadap rintangan, sekaligus mempertimbangkan aspek kenyamanan dan efisiensi energi dalam desainnya.

Keberhasilan Tim Labmino bukan sekadar capaian kompetitif, tetapi juga bukti nyata bagaimana kolaborasi kampus, pendampingan dosen, dan dukungan ekosistem inovasi dapat melahirkan solusi yang berdampak sosial.

Menurut laporan media dan pengumuman resmi Samsung, Tim Labmino merupakan delegasi dari Indonesia yang untuk pertama kali berhasil menembus jajaran Global Ambassador SFT. Sekaligus menjadikan Indonesia satu dari dua negara di kawasan Southeast Asia and Oceania (SEAO) yang berhasil meraih predikat tersebut pada 2025/2026.

Pencapaian ini menggambarkan kemajuan kualitas pembelajaran, riset terapan, dan kapabilitas mahasiswa Indonesia di ranah teknologi untuk kebaikan sosial.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyambut baik prestasi ini sebagai bagian dari misi memperkuat pendidikan tinggi yang berdampak (impactful higher education).