Tim Onic Juara MPL ID Season 16 Setelah Kalahkan Alter Ego

Senin, 03 November 2025 – 04:00 WIB
Tim Onic Juara MPL ID Season 16 Setelah Kalahkan Alter Ego - JPNN.COM
Tangkap layar - para pemain dan tim kepelatihan Onic berfoto bersama mengangkat trofi usai meraih gelar Mobile Legends: Bang Bang Profesional League Indonesia (MPL ID) Season 16 di Jakarta, Minggu (1/11/2025). (Youtube.com/MPL Indonesia)

jpnn.com, JAKARTA - Tim esport Onic menjuarai Mobile Legends: Bang Bang Profesional League Indonesia (MPL ID) Season 16 setelah mengalahkan Alter Ego pada Grand Final di Jakarta, Minggu.

Onic yang diperkuat oleh Gilang "Sanz", Schevenko "Skylar" Tendean, Kairi "Kairi" Rayosdelsol, Nicky "Kiboy" Pontonuwu, dan Moch "Lutpiii" Ardianto merebut gelar dengan kemenangan atas Alter Ego 4-1 dalam pertandingan berformat best of seven.

Gim pertama berlangsung sengit. Alter Ego menunjukkan mentalitas tinggi melawan sang juara bertahan. Pemain veteran dari Alter Ego, Nino, dengan hero Yu Zhong memimpin dengan tempo tinggi untuk merebut gim pertama pada menit ke-20 dengan 21-12 poin eliminasi.

Onic bangkit pada gim kedua. Kairi dengan hero andalannya Hayabusa sukses melakukan inisiasi dan mengeksekusi pertempuran, membungkam perlawanan Alter Ego pada menit ke-16 untuk menyamakan kedudukan 1-1 dengan 13-13 poin eliminasi.

Gim ketiga menjadi momen bagi Onic untuk menunjukkan kualitas tim mereka yang solid dengan kemenangan cepat pada menit ke-11 untuk unggul 2-1.

Dominasi Onic terus berlanjut pada gim keempat. Kairi dkk membuat Alter Ego tidak dapat mengembangkan permainan dan melakukan sejumlah kesalahan.

Dengan 12 berbanding 3 poin eliminasi, Onic mengemas gim keempat dengan cepat pada menit ke-13 untuk menyatakan match point 3-1.

Onic memulai gim kelima dengan first blood yang didapat Sanz, dikuti dengan turtle pertama dan kedua yang diamankan Kairi. Dominasi tim berjuluk landak kuning tersebut dihadang Alter Ego.

Tim Onic Esports menjuarai MPL ID Season 16 setelah menumbangkan Alter Ego dengan skor 4-1.

Sumber Antara

TAGS   Onic Esports  MPL ID  mobile legends  Alter Ego Esports 
