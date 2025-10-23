Tim Patriot Kementrans-UI Hadirkan Revolusi Pendidikan Tanggap Bencana di Morotai

jpnn.com, MOROTAI - Pemandangan tak biasa terlihat di Morotai Selatan. Sebuah mobil pemadam kebakaran merah menyala melaju di tengah pemukiman padat, bukan karena ada kebakaran, melainkan untuk misi pendidikan: mencetak “pahlawan cilik” siaga bencana.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pulau Morotai, literasi kebencanaan dengan mobil Damkar digelar langsung di sekolah-sekolah. Halaman kelas disulap menjadi arena pelatihan tanggap darurat yang sesungguhnya.

Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Kementerian Transmigrasi–Universitas Indonesia (Kementrans-UI) bersama Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Pulau Morotai memprakarsai program “Sekolah Siaga Bencana” yang diikuti 500 siswa dari berbagai sekolah, seperti SD 1 Unggulan, SMP 1 Unggulan, SD 1 Muhammadiyah, SD GMIH LOC, dan SMP Kristen Daruba.

Para siswa berlatih langsung menghadapi api, memegang selang bertekanan tinggi, serta mempraktikkan teknik pemadaman layaknya petugas profesional.

Ketua TEP Kementrans-UI Morotai, Dr. Rachma Fitriati, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata dari arahan Menteri Transmigrasi Dr. Iftitah Sulaiman Suryanagara tentang “Desentralisasi Kepemimpinan”.

Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya soal jabatan, tetapi juga kemampuan individu merespons tantangan di sekitarnya.

“Kami ingin anak-anak tidak hanya pintar, tapi juga tangguh dan siap melindungi sesama dari ancaman bencana,” ujar Dr. Rachma.

Kasatpol PP Linmas dan Damkar, Anwar Sabadar, mengatakan siswa diajari konsep segitiga api, cara memutus rantai pembakaran, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta simulasi evakuasi.