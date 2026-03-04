Close Banner Apps JPNN.com
Tim Patroli Gabungan Koops TNI Papua Pukul Mundur Kelompok TPNPB OPM Pimpinan Daniel Aibon Kogoya di Nabire

Rabu, 04 Maret 2026 – 12:46 WIB
Koops TNI Papua-Patroli gabungan prajurit Koops TNI Papua di Nabire, Papua Tengah berhasil memukul mundur kelompok bersenjata pimpinan Daniel Aibon Kogoya (Danyon Ndulamo Kodap III Ndugama) di wilayah Kepala Air, Nabarua Atas, Kampung Kaliharapan, Distrik Nabire, Minggu (1/3/2026). Foto: Koops TNI Papua

jpnn.com, NABIRE - Koops TNI Papua-Patroli gabungan prajurit Koops TNI Papua di Nabire, Papua Tengah berhasil memukul mundur kelompok bersenjata pimpinan Daniel Aibon Kogoya (Danyon Ndulamo Kodap III Ndugama) di wilayah Kepala Air, Nabarua Atas, Kampung Kaliharapan, Distrik Nabire, Minggu (1/3/2026).

Patroli yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIT hingga malam hari tersebut, berhasil menguasai lokasi yang menjadi basis pergerakan dan penyimpanan logistik kelompok bersenjata TPNPB OPM Kodap III Ndugama.

Saat Tim Patroli gabungan mendekati titik sasaran, terjadi kontak tembak antara kelompok OPM dan Tim Patroli Gabungan, hingga kelompok tersebut terpukul mundur serta meninggalkan perlengkapan operasional di lokasi.

Penguasaan medan oleh tim patroli gabungan Koops TNI Papua memaksa kelompok tersebut melarikan diri ke wilayah hutan sekitar.

Dari lokasi yang telah dikuasai, Tim Patroli Gabungan Koops TNI Papua mengamankan sejumlah barang bukti berupa ratusan butir amunisi berbagai kaliber, 10 magazen senjata laras panjang, 5 unit alat komunikasi HT, 12 unit telepon genggam, uang tunai sebesar 79,7 juta rupiah, serta atribut dan perlengkapan lapangan kelompok bersenjata.

Seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

TAGS   OPM  TNI  Koops TNI Papua  Daniel Aibon Kogoya  Nabire 
