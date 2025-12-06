Close Banner Apps JPNN.com
Tim Peneliti UI: Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Belum Berpihak kepada Korban

Sabtu, 06 Desember 2025 – 17:20 WIB
Tim peneliti UI mengungkapkan, penanganan kekerasan seksual terhadap anak belum berpihak kepada korban. Foto dok. Tim Peneliti UI

jpnn.com, JAKARTA - Penanganan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak belum berpihak kepada korban. Padahal, kasusnya terus mengalami peningkatan.

Pemerintah pusat maupun daerah pun diminta menyiapkan mekanisme rehabilitasi agar mental korban kekerasan seksual bisa dipulihkan.

“Seringkali korban malah mendapatkan label yang tidak adil. Sudah jadi korban, mendapatkan stigma pula, dan tidak ada upaya rehabilitasi,. Ini mengenaskan,” kata Ketua Tim Riset Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Universitas Indonesia (UI) Emir Chairullah Ph.D dalam keterangan persnya seusai melakukan Riset Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (6/12).

Riset ini diinisiasi para peneliti dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.

Di samping Emir, tim peneliti ini beranggotakan Dr. Annisah, M.Kesos, Getar Hati, Ph.D, Nurul Isnaeni, Ph.D., Shinta Tris Irawati, S.Tr.Sos., M.Kesos, Nurma Ayu Wigati S. Subroto, S.Kom., M.Kom, Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si, Aisha Putri Safrianty, Hana Maulida, S.Kesos, dan Aviva Lutfiana, M.Psi, Psikolog. 

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan Yayasan Kakak Aman Indonesia, sebuah LSM yang bergerak dalam upaya pencegahan kekerasan seksual anak. 

Emir menyebutkan dalam penelitian yang didanai Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi UI (DIRBT-UI) tersebut pihaknya menemukan hingga saat ini penanganan kekerasan seksual pada anak masih berkutat bagaimana menghukum pelaku. 

“Padahal dalam kasus kekerasan ini, masa depan anak yang menjadi taruhannya,” tegasnya.

