Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tim Penyelamat Menemukan 2 Jenazah Pekerja Freeport

Sabtu, 20 September 2025 – 14:47 WIB
Tim Penyelamat Menemukan 2 Jenazah Pekerja Freeport - JPNN.COM
Tim penyelamat tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia menggunakan berbagai peralatan berupaya menyelamatkan tujuh pekerja yang masih terjebak di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) Tembagapura. ANTARA/HO-PT Freeport Indonesia

jpnn.com - TIMIKA - Tim Penyelamat menemukan dua jenazah pekerja Freeport, yang tertimbun material basah di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave Tembagapura. 

Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman mengatakan bahwa kedua jenazah tersebut ditemukan oleh tim penyelamat pada Sabtu (20/9) pagi.

"Kedua jenazah ditemukan pada Sabtu pagi ini, sekitar pukul 08.45 WIT. Kondisi kedua jenazah masih utuh, ditemukan di satu tempat tertimpa material longsoran," katanya di Mimika, Papua Tengah, Sabtu (20/9).

Baca Juga:

Saat ini, kedua jenazah bernama Irawan (46) dan Wigih Hartono (37) itu, sedang dilakukan proses identifikasi oleh Tim Inavis Polres Mimika untuk kemudian divisum.

Korban atas nama Irawan, merupakan warga yang berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, sedangkan Wigih Hartono Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

"Setelah dilakukan identifikasi dan visum, rencananya hari ini juga akan diterbangkan ke kampung halaman mereka masing-masing," ungkapnya.

Baca Juga:

Dengan penemuan kedua jenazah pekerja tersebut, saat ini tim penyelamat masih terus mencari keberadaan lima pekerja lainnya di area tambang bawah tanah GBC Tembagapura yang masih dipenuhi material lumpur basah sejak Senin (8/9) malam.

"Pencarian terhadap pekerja yang lainnya masih terus dilakukan," katanya.

Sebanyak dua jenazah pekerja Freeport ditemukan tim penyelamat pada Sabtu pagi. Lima pekerja lain masih dicari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Freeport  jenazah pekerja freeport  Tambang  PT Freeport  tim penyelamat 
BERITA FREEPORT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp