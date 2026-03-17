JPNN.com - Kriminal

Tim Polda Jatim Temukan Bahan Kimia di Lokasi Ledakan Masjid Jember

Selasa, 17 Maret 2026 – 20:08 WIB
Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto memberikan penjelasan terkait ledakan Masjid Raya Pesona dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Jember, Selasa (17/3/2026). ANTARA/Zumrotun Solichah

jpnn.com, JEMBER - Polda Jawa Timur telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam peristiwa ledakan yang terjadi di Masjid Raya Pesona di kawasan Perumahan Pesona Raya Regency, Kelurahan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.

Penyidik menyebut pihaknya menemukan sejumlah bahan kimia di lokasi kejadian. 

"Kami perlu melakukan ketelitian dan tidak terburu-buru dalam melakukan penyelidikan agar hasilnya akurat karena ada dugaan bahan-bahan dari zat kimia di lokasi, sehingga proses pengambilan barang bukti memerlukan peralatan khusus, jadi memerlukan ketelitian dan ketepatan," kata Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Jember.

Menurutnya tim gabungan dari Penjinak bom (Jibom), Tim Laboratorium Forensik (Labfor), dan Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) sedang bekerja melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi ledakan dalam masjid untuk melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut.

"Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kami tetap dalami untuk mengetahui apa penyebab ledakan itu dan langkah-langkah sesuai prosedur sudah dilakukan," tuturnya.

Ia menjelaskan aparat kepolisian sudah mengamankan dan melakukan sterilisasi lokasi ledakan agar tidak didekati warga dengan memasang garis polisi (police line), kemudian melakukan olah TKP dengan melibatkan tim gabungan, dan mengumpulkan barang bukti.

Saat ditanya barang bukti apa saja yang diamankan, Kapolda Nanang enggan menjawab dengan detail karena semua tim masih bekerja untuk menyelidiki penyebab ledakan itu, tetapi semua barang yang berada di sekitar ledakan dijadikan sebagai barang bukti.

"Kami juga sudah memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi yang mengetahui peristiwa ledakan tersebut, bahkan koordinasi dengan instansi termasuk Ketua RT dan RW sudah dilakukan," katanya.

