Tim Putri Mojang Priangan dan Akademi Persib Bandung Berjaya di Jawa Barat

Sabtu, 16 Mei 2026 – 19:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tim sepak bola putri Mojang Priangan dan Akademi Persib Bandung menjadi juara di ajang HYDROPLUS Soccer League Bandung 2026.

Berlaga di Lapangan Pusdikpom, Cimahi, Jawa Barat Sabtu (16/5) Mojang Priangan berjaya di kategori U-15 seusai mengalahkan Setia Srikandi 4-0.

Kapten Mojang Priangan, Nayla Aulianti mengaku bangga bisa membawa timnya meraih gelar juara.

Dengan kerja keras akhirnya rekan-rekannya mampu bermain konsisten selama liga bergulir mendapatkan hasil yang maksimal.

“Saya merasa bangga karena latihan keras yang sudah saya lakukan bisa membuahkan hasil untuk tim menjadi juara. ke depan saya ingin berusaha dan kembali menjadi juara lagi,” ucap Nayla.

Di kategori U-18 menjadi milik Akademi Persib Bandung seusai mengumpulkan 40 poin sepanjang liga.

Pada laga pemungkas tercatat tim asal kota Kembang itu menang atas tim Goal Aksis dengan skor 3-1 lewat gol Keyra Az-zahra (43), Dwi Aprilia Harahap (65), dan Fatima Isya Daud (68).

Pelatih Akademi Persib Bandung U-18, Dian Nadia Mutiara merasa senang timnya bisa menjadi juara di ajang tersebut.