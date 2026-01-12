Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tim SAR Dikerahkan Cari 2 Korban Kecelakaan Kapal di Nunukan

Selasa, 13 Januari 2026 – 01:13 WIB
Tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR) Tarakan melakukan pencarian dua korban kecelakaan kapal longboat terbalik saat memanen rumput laut di depan Muara Sei Banjar, Kecamatan Nunukan Barat, Nunukan, Senin malam (12/1). ANTARA/HO-SAR Tarakan

jpnn.com, TARAKAN - Tim SAR Tarakan tengah mencari dua korban kecelakaan perahu panjang (longboat) terbalik saat memanen rumput laut di depan Muara Sei Banjar, Kecamatan Nunukan Barat, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Senin (12/1) malam.

Kepala Kantor SAR Tarakan Syahril mengatakan ada satu korban yang selamat atas nama Dayang (60).

Sedangkan dua korban dalam pencarian atas nama Amir (53) dan Pandi (30) ketiganya beralamat di Jalan Lingkar, Nunukan.

"Sumber informasi kejadian dari Salma, merupakan istri dari korban Dayang, Senin malam sekitar pukul 19.15 WITA ke tim SAR Nunukan," kata Syahril.

Lokasi kejadian di Muara Sungai Sei Banjar Kecamatan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, pada koordinat 4° 2'7.07"N 117°34'22.05"E Heading 235.07° atau berjarak kurang lebih 8,37 Nautical Miles (NM) dengan waktu tempuh sekitar satu jam dari Pos SAR Nunukan menuju lokasi kejadian.

Adapun kronologi kejadian, kata dia, pada Senin malam pukul 20 50 WITA Pos SAR Nunukan menerima Informasi dari Salma yang melaporkan bahwa pukul 17.10 WITA telah terjadi kecelakaan longboat terbalik.

Dengan jumlah penumpang tiga orang laki-laki yang sedang dalam perjalanan pulang dari memanen rumput laut di sekitaran Sungai Pattukul menuju Nunukan, dengan muatan penuh. Sebanyak dua korban saat ini di laporkan hanyut terbawa arus laut.

Pada Senin malam pukul 21.10 WITA tim SAR gabungan melakukan briefing dan berangkat menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian dengan estimasi tiba pada Pukul 22.10 WITA di lokasi kejadian. (antara/jpnn)

Sumber Antara

TAGS   Tim Sar  kecelakaan  kapal terbalik  Orang Hilang 
