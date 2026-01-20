Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Riau

Tim SAR Gabungan Cari Pekerja Hilang Terseret Arus di Perairan Pulau Poto

Selasa, 20 Januari 2026 – 14:35 WIB
Tim SAR Gabungan Cari Pekerja Hilang Terseret Arus di Perairan Pulau Poto - JPNN.COM
Tim SAR melakukan operasi pencarian terhadap pekerja hilang terseret arus di perairan Pulau Poto, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (19/1/2026) malam. ANTARA/HO-Humas SAR Tanjungpinang

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Seorang pekerja hilang terseret arus di perairan Pulau Poto, tepatnya di depan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri).

Tim SAR Gabungan saat ini tengah melakukan operasi pencarian terhadap pekerja itu.

Menurut Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Fazzli, peristiwa ini dilaporkan terjadi pada Senin (19/1) sekitar pukul 14.10 WIB saat korban atas nama Malik berenang di sekitar area ponton pengeboran milik PT. Shandong Geologi Eksplorasi.

Baca Juga:

“Korban tiba-tiba terseret arus kuat dan berteriak meminta pertolongan," kata Fazzli dalam keterangannya di Kota Tanjungpinang, Kepri, Selasa (20/1)

Mendengar teriakan tersebut, kata Fazzli, dua rekan korban, Ranggi dan Reza Ade Jumawar, segera melompat ke laut untuk memberikan bantuan.

Namun nahas, keduanya justru ikut terbawa arus yang sangat deras. Ranggi berhasil menyelamatkan diri ke atas ponton dan segera meminta bantuan kepada karyawan lain di sekitar lokasi. Malik dan Reza terseret arus dan tidak dapat dievakuasi.

Baca Juga:

Dalam upaya pencarian awal di lokasi kejadian, kata dia, korban Reza ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Korban merupakan warga Kampung Bina Maju, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur.

Adapun satu korban lainnya, Malik, hingga saat ini dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian Tim SAR Gabungan. Malik ialah warga Ganet, Kota Tanjungpinang, yang tercatat sebagai pekerja PT. Shandong Geologi Eksplorasi.

Tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap pekerja yang hilang terseret arus di perairan Pulau Poto, Kepulauan Riau (Kepri).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tim sar gabungan  Pekerja Hilang Terseret Arus  terseret arus  Perairan Pulau Poto  Kepri 
BERITA TIM SAR GABUNGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp