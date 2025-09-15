Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Tim SAR Gabungan Masih Cari Pria Tenggelam di Sungai Musi

Senin, 15 September 2025 – 14:38 WIB
Tim SAR Gabungan melakukan pencarian terhadap korban di Sungai Musi. Foto: Dokumen Basarnas Palembang for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap  seorang pria bernama Akmal A Ariyansyah (35) yang diduga tenggelam di Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/9), sekitar pukul 02.00 WIB.

Dari informasi, kejadian berawal saat korban pamit keluar rumah menuju ke sungai untuk melihat kondisi pasang surut air, yang berada tidak jauh dari rumahnya.

Namun, korban yang merupakan warga Lorong Manggis, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumsel, itu tak kunjung pulang.

Keluarga yang khawatir segera menyusul ke sungai. Namun, korban tidak ada. Keluarga hanya menemukan pakaian korban. Diduga kuat korban terjatuh dan tenggelam di Sungai Musi.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengatakan pihaknya mendapatkan informasi kejadian tersebut sekitar pukul 08.00 WIB.

Dia langsung memerintahkan Tim Rescue berangkat ke lokasi, membawa peralatan SAR air untuk mencari korban. 

"Pencarian sudah kami lakukan sejak pagi tadi bersama Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, Damkar, PMI, dan masyarakat," katanya, Senin (15/9). 

Raymond menjelaskan metode pencarian korban dilakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi dua Search And Rescue Unit (SRU). 

Tim SAR Gabungan masih mencari seorang pria yang dilaporkan tenggelam di Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumsel.

