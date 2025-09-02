Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ogan

jpnn.com - PALEMBANG - Tim SAR Gabungan menemukan korban kedua atas nama Hari (6) yang tenggelam saat mandi di Sungai Ogan Ogan Kertapati, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa (2/9), sekitar pukul 16.10 WIB.

"Korban ditemukan mengapung di pinggir sungai sekitar radius 20 M ke arah timur laut dari lokasi awal kejadian dalam keadaan meninggal dunia," kata Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin.

Tim SAR Gabungan kemudian mengevakuasi dan membawa korban ke rumah duka guna diserahkan ke pihak keluarga dan dilakukan proses pemakaman. "Dengan telah ditemukannya kedua korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Semua unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke kesatuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond.

Sebelumnya, Tim SAR Gabungan pada Selasa (2/9) pukul 14.15 WIB, telah menemukan satu dari dua anak yang tenggelam saat mandi di Sungai Ogan. Korban tenggelam yang ditemukan atas nama Muhammad Alfi (8). "Korban kami temukan mengapung dalam keadaan meninggal dunia sekitar radius 30 meter ke arah timur laut dari lokasi awal kejadian," kata Raymond.

Diberitakan sebelumnya, kejadian berawal pada Senin (1/9) sekitar pukul 11.00 WIB kedua korban bersama temannya yang berjumlah sekitar lima orang, asyik mandi dan berenang di pinggir Sungai Ogan.

Warga yang melihat itu langsung menegur dan meminta mereka untuk segera naik ke darat. Namun, tak berselang lama setelah warga pergi, kedua korban dan teman-temannya kembali turun ke sungai untuk mandi dan berenang.

Saat sedang asyik mandi dan berenang, kedua korban tiba-tiba terseret arus sungai hingga membuat keduanya tenggelam. Teman korban yang melihat kejadian tersebut kemudian melaporkan kepada warga dan pihak keluarga. (mcr35/jpnn)