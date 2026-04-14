Sumsel

Tim SAR Temukan Jasad Remaja yang Tenggelam di Sungai Keruk Kertapati

Selasa, 14 April 2026 – 13:33 WIB
Foto: Dok. Basarnas Palembang

jpnn.com, KERTAPATI - Tim SAR Gabungan menemukan jenazah remaja laki-laki atas nama Deni (18) yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Keruk, anak Sungai Musi pada Selasa (14/4/2026) dini hari.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang.

Jasad korban dievakuasi setelah tim melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian sejak laporan hilangnya korban diterima. Penemuan ini mengakhiri upaya pencarian intensif yang melibatkan berbagai unsur penyelamat.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan bahwa setelah dilakukan pencarian secara intensif, pada pukul 04.50 WIB, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Jasad korban mengapung di pinggir sungai dengan jarak sekitar 50 meter dari lokasi kejadian awal," ungkap Raymond, Selasa (14/4/2026).

Selanjutnya korban dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

“Kami turut berbelasungkawa kepada keluarga korban. Terima kasih kepada seluruh unsur Tim SAR Gabungan yang telah bekerja keras dalam proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan," ucap Raymond.

"Kami juga mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di perairan, khususnya di sungai yang arusnya dapat berubah secara tiba-tiba,” sambungnya.

Jasad remaja yang tenggelam di Sungai Keruk Palembang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

remaja tenggelam  Sungai Keruk Kertapati  Palembang  Sumatera Selatan 
