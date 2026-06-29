Tim SAR Temukan Korban Terseret Ombak di Pantai Cihara, Kondisinya Mengenaskan

jpnn.com, LEBAK - Tim Pencarian dan Pertolongan atau SAR gabungan menemukan korban terseret ombak di Pantai Cihara Kabupaten Lebak, Banten dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban diketahui bernama Putra (22), warga Jalan Praja Dalam G1 RW 05, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan," kata Kasubsie Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto di Lebak, Minggu.

Tim SAR gabungan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia setelah melakukan pencarian intensif selama dua hari.

Korban mengalami kecelakaan laut di Pantai Cihara, Sabtu (26/6) pukul 16.30 WIB, terseret ombak saat berenang bersama rekannya, Bilal (18).

Namun, Bilal berhasil selamat atas pertolongan masyarakat pesisir pantai setempat, namun Putra menghilang.

Memasuki hari kedua operasi SAR pada pukul 17.20 WIB berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia pada koordinat 6°50'47.16" LS dan 106°04'09.22" BT, atau sekitar 200 meter dari lokasi kejadian

Selanjutnya, korban dievakuasi menuju Posko SAR dan diserahterimakan kepada pihak keluarga sebelum dibawa ke RSUD Malingping untuk penanganan lebih lanjut.

Dengan ditemukannya korban, Operasi SAR Kondisi Membahayakan Manusia resmi diusulkan ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing.