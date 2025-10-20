Tim SAR Temukan Pendaki yang Terpeleset ke Lembah Gunung Burangrang

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Tim SAR Bandung mengumumkan bahwa pendaki atas nama Aep Rohendi Saripudin (33 tahun) telah ditemukan dalam keadaan selamat di Gunung Burangrang, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana mengatakan, survivor dievakuasi ke Mentari Gunung Burangrang Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Ia tiba di basecamp pada Senin pukul 00.58 WIB dan segera diantarkan ke alamat tempat tinggalnya di Bogor, Jawa Barat oleh Polsek Cisarua.

Upaya pencarian terhadap Aep dilakukan pada Minggu (19/10), setelah pendaki itu dikabarkan jatuh saat sedang solo hiking. Tim pencarian dan penyelamatan membagi kepada 3 unit.

Unit pertama berangkat basecamp Mentari Gn Burangrang menuju Last Known Position (LKP) melalui Tugu Puncak pada pukul 15.00 WIB.

Pada pukul 18.40 WIB, unit pencarian kedua berangkat dari Basecamp Mentari menuju LKP melalui Jalur Sapada.

Kemudian, pukul 22.10 WIB, unit 3 menuju ke basecamp Mentari menuju LKP melalui Jalur Cikandang.

“Adapun survivor ditemukan dan selanjutnya dievakuasi oleh SRU (Search and Rescue Unit) 3,” kata Ade dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (20/10/2025).