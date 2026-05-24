JPNN.com - Daerah

Tim SAR Terus Bergerak Cari Nelayan Hilang Saat Melaut di Sumbawa

Minggu, 24 Mei 2026 – 19:30 WIB
Tim SAR gabungan saat melakukan pencarian terhadap korban yang dilaporkan hilang di Sumbawa, NTB di Sumbawa, Minggu (24/5/2026). ANTARA/HO-Humas SAR Mataram.

jpnn.com - LOMBOK - Seorang nelayan atas nama Malayoan asal Dusun Sekatek, Desa Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang dilaporkan hilang saat melaut masih belum ditemukan. Diketahui, korban pergi melaut seorang diri pada Kamis (21/5).  Keesokan harinya, sampan milik korban ditemukan terombang-ambing di perairan Pulau Bungin.

Tim SAR Gabungan Mataram terus melanjutkan pencarian terhadap korban. Koordinator Pos SAR Sumbawa Kurais mengatakan memasuki hari kedua pencarian, Tim SAR Gabungan yang terdiri atas Pos SAR Sumbawa, BPBD Sumbawa, Babinsa, Bhabinkamtibmas Bungin, Polairud Polres Sumbawa, serta nelayan setempat menyisir area dari lokasi penemuan sampan hingga ke perairan Pulau Panjang.

"Pencarian dilakukan dengan menyisir area dari lokasi penemuan sampan hingga ke perairan Pulau Panjang. Pencarian menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) dari Pos SAR Sumbawa, speedboat Polairud Polres Sumbawa dan perahu-perahu nelayan setempat," kata Kurais di Mataram, Minggu (24/5).

Namun demikian, upaya pencarian yang berlangsung sejak kemarin hingga sore ini belum membuahkan hasil. Tim SAR Gabungan memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pencarian pada pukul 18.00 WITA, dan akan melanjutkan kembali besok pagi. "Pencarian dilanjutkan besok," tegasnya.

Kurais mengimbau masyarakat atau para nelayan yang melakukan aktivitas agar tetap waspada dan tetap memperhatikan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika terkait kondisi gelombang. "Kami harapkan warga tetap waspada saat melakukan aktivitas di laut supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," katanya. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

