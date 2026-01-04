Tim Siswa BBS Harumkan Nama Indonesia Pada Kompetisi Robotika di Tiongkok

jpnn.com, TIONGKOK - Siswa-siswi Bina Bangsa School (BBS) tampil gemilang pada ajang World MakeX Robotics Competition 2026 yang berlangsung di Kota Wuxi, Provinsi Jiangsu, Cina, pada 5–9 Januari 2026.

Pasalnya, tim BBS berhasil meraih sejumlah podium dan mengharumkan nama Indonesia di antara peserta dari 21 negara.

World MakeX Robotics Competition adalah ajang puncak robotika pelajar dunia yang diikuti tim-tim terbaik hasil seleksi ketat di tingkat nasional masing-masing negara.

Negara-negara besar di bidang teknologi seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Kanada, dan Singapura turut ambil bagian, menjadikan persaingan berlangsung sangat kompetitif.

Kepala Teknologi Bina Bangsa School, Mr. Alvin mengungkapkan keberhasilan ini sebagai hasil dari proses pembinaan jangka panjang yang konsisten.

Menurutnya, pencapaian di World MakeX bukan hanya soal kemenangan, tetapi tentang bagaimana siswa mampu berpikir kritis, bekerja dalam tim, dan memecahkan masalah nyata melalui teknologi.

“Kompetisi ini mempertemukan siswa-siswa terbaik dari seluruh dunia. Fakta bahwa tim BBS mampu bersaing dan meraih podium menunjukkan bahwa pelajar Indonesia memiliki kapasitas global jika dibina dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan,” ujar Mr. Alvin dalam siaran persnya, Kamis (8/1).

Tim BBS PIK mencatatkan sejarah dengan menyapu bersih podium dunia. Indonesia berhasil meraih juara pertama, runner-up pertama, dan runner-up kedua sekaligus dalam satu kategori.