Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Tim Trackhouse Racing Bawa 2 Livery Berbeda untuk MotoGP 2026

Sabtu, 24 Januari 2026 – 06:58 WIB
Tim Trackhouse Racing Bawa 2 Livery Berbeda untuk MotoGP 2026 - JPNN.COM
Livery baru tim Trackhouse Racing MotoGP. Foto: trackhouse

jpnn.com, JAKARTA - Trackhouse Racing Team resmi memperkenalkan dua desain livery berbeda untuk menyambut musim MotoGP 2026.

Tim asal Amerika Serikat tersebut telah memasuki tahun ketiganya di kelas utama dengan kepercayaan diri yang kian matang.

Livery pertama merupakan pembaruan identitas visual khas Trackhouse.

Baca Juga:

Palet warna biru, hitam, dan kuning neon tetap dipertahankan.

Namun, ada detail baru serta penggunaan komponen karbon yang lebih dominan.

Desain tersebut akan menjadi wajah utama Trackhouse sepanjang musim, dengan sejumlah variasi visual yang disiapkan untuk beberapa seri balapan.

Baca Juga:

Sementara itu, Trackhouse juga menghadirkan livery spesial hasil kolaborasi dengan merek ikonik, Gulf.

Corak legendaris dijadwalkan tampil terbatas di lima seri MotoGP 2026, dimulai dari GP Thailand, lalu berlanjut ke Brasil, Italia, Indonesia, dan Malaysia.

Trackhouse MotoGP Team resmi memperkenalkan dua desain livery berbeda untuk menyambut musim MotoGP 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   trackhouse motogp  trackhouse Racing Aprilia  MotoGP 2026  Raul Fernandez   Ai Ogura 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp