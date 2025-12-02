Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi

Tim Universitas Andalas Ciptakan Alat Pengering Ikan Tenaga Surya, Nelayan Bersukacita

Selasa, 02 Desember 2025 – 10:13 WIB
Tim Universitas Andalas Ciptakan Alat Pengering Ikan Tenaga Surya, Nelayan Bersukacita
Dosen di Departemen Teknik Mesin Universitas Andalas (Unand) Dr. Ir. Oknovia Susanti, S.T., M.T bersama tim menciptakan alat pengering ikan tenaga surya untuk Kelompok Nelayan Semoga Jaya di Nagari Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Foto Dokumentasi Oknovia Susanti for JPNN

jpnn.com, PADANG PARIAMAN - Mayoritas penduduk Nagari Ulukan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan dan usaha kelautan lainnya.

Ekonomi masyarakat setempat sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan yang masih diolah secara tradisional guna menunjang kesejahteraan keluarga.

Namun, dalam pelaksanaannya sering mengalami berbagai hambatan.

Seperti saat proses pengeringan dilakukan dengan menggunakan cahaya matahari langsung yang dibentang di lingkungan terbuka.

Hal ini menghasilkan proses pengeringan ikan yang rentan terhadap kontaminasi serangga, burung maupun binatang darat lainnya seperti ayam, anjing atau kucing.

Akibatnya, proses yang secara alamiah ini tentunya rawan menghasilkan ikan kering yang kurang higienis, bahkan bisa menimbulkan berbagai penyakit.

Di sisi lain, masalah yang dihadapi, produksi ikan secara tradisonal ini sangat bergantung pada cahaya matahari sehingga bila terjadi musim hujan ini membawa kerugian bagi nelayan, di mana ikan mengalami pembusukan akibat pengeringan yang tidak maksimal.

Sebagai solusi atas hal yang diuraikan diatas, diperlukan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan kualitas pengolahan serta produksi ikan kering yang dikelola dengan baik.

Tim Universitas Andalas berhasil menciptakan alat pengering ikan tenaga surya, semua nelayan bersukacita

alat pengering ikan  Universitas Andalas  Inovasi Teknologi  tenaga surya  nelayan  padang pariaman  teknologi tepat guna  Perikanan  kelautan 

