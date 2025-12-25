Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Timbal Balik ART: AS Bebaskan Tarif Ekspor Sawit Hingga Kopi, RI Diminta Buka Akses Mineral Kritis

Kamis, 25 Desember 2025 – 09:19 WIB
Timbal Balik ART: AS Bebaskan Tarif Ekspor Sawit Hingga Kopi, RI Diminta Buka Akses Mineral Kritis - JPNN.COM
AS Bebaskan Tarif Ekspor Sawit. Ilustrasi PSR: PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat menyambut positif hasil negosiasi perundingan perdagangan resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) dengan Indonesia.

United States Trade Representative (USTR) Ambassador Jamieson Greer mengapresiasi semangat kedua pihak yang terus mendorong percepatan selesainya kesepakatan tarif.

“Hasil pertemuan ini menjadi hadiah Natal terindah, yang akan membawa kemanfaatan untuk kedua negara,”  kata Ambassador Greer, dikutip Rabu (24/12).

Baca Juga:

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) diketahui telah menyepakati substansi perundingan perdagangan resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART).

Kesepakatan tersebut akhirnya tercapai setelah kedua negara melakukan perundingan intensif sejak April 2025 lalu.

Proses panjang ini bermula sejak pengumuman Liberation Day terkait pengenaan tarif resiprokal oleh AS pada 2 April 2025 lalu.

Baca Juga:

Sejak saat itu, Pemerintah Indonesia terus melakukan perundingan dan engagement yang intensif dengan Pemerintah AS guna mengatasi berbagai permasalahan perdagangan antar kedua negara.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada 22 Juli 2025 lalu dengan diterbitkannya Joint Statement.

Hasil negosiasi perundingan perdagangan resiprokal dengan Indonesia, AS bebaskan tarif sawit hingga kopi, RI diminta buka akses mineral kritis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tarif ekspor sawit  AS-Indonesia Agreements on Reciprocal Trade  perdagangan resiprokal  mineral kritis  Amerika Serikat 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp