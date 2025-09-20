Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Komunitas

Time for Coffee Break, Tempat Kenikmatan Kopi Gesha & Keramahan Barista

Sabtu, 20 September 2025 – 14:28 WIB
Owner Time for Coffee Break Aang Sunadji menyampaikan kata sambutan saat tasyakuran pembukaan kedai kopinya di Rukan Permata Senayan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Foto: JPNN.com

jpnn.com - PARA pencinta kopi sebaiknya menyinggahi Time for Coffee Break di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Tempat mengopi di Rukan Permata Senayan No D10 itu tidak hanya menyediakan kopi istimewa, tetapi juga keramahtamahan baristanya.

Memang Time for Coffee Break belum lama hadir untuk memanjakan para pencinta kopi. Namun, Aang Sunadji selaku owner Time for Coffee Break meyakini coffee shop atau kedai kopinya itu akan menjadi magnet tersendiri.

Aang menuturkan salah satu andalan Time for Coffee Break ialah kopi Gesha (sering juga ditulis Geisha).

“Gesha di sini didatangkan langsung dari Panama,” ujarnya.

Pengusaha muda yang aktif sebagai pegiat olahraga itu pun fasih bercerita soal kopi, termasuk sejarah Gesha.

Aang menuturkan kopi jenis arabika itu berasal dari sebuah hutan bernama Gori Gesha di Etiopia.

Syahdan, ada yang membawa bibit Gesha ke Kostarika pada dekade 1950-an. Namun, hasil budi daya Gesha di negeri yang terletak di Amerika Tengah itu kurang bagus.

Aang Sunadji memberikan potongan harga bagi pewarta yang mengopi di Time for Coffee Break.

