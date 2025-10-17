Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

Timezone Buka Gerai Baru di Mal Taman Anggrek, Nikmati Pengalaman Seru

Jumat, 17 Oktober 2025 – 21:31 WIB
Timezone Buka Gerai Baru di Mal Taman Anggrek, Nikmati Pengalaman Seru
Timezone membuka gerai baru di Mal Taman Anggrek, nikmati pengalaman bermain yang seru bersama keluarga. Foto Mesyia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pusat hiburan keluarga, Timezone, mengundang 30 panti asuhan, 30 panti jompo, dan komunitas lansia pada 15 gerainya di Indonesia.

Kegiatan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada komunitas sekitar seiring dengan perayaan ulang tahun ke-30 Timezone.

"Kami tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, jadi kami ingin menjangkau dan berbagi bersama masyarakat sekitar," kata CEO TEEG Indonesia, Naveen H, sj Jakarta, Jumat (17/10).

Dia mengatakan, sebagai pusat hiburan keluarga terkemuka di Indonesia, Timezone terus berkomitmen menyebarkan kebahagiaan dan memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan keseruan bermain bersama. 

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa keseruan dapat dinikmati oleh siapa saja, tanpa ada batasan usia ataupun latar belakang," ujarnya.

Naveen menyebutkan, selama 30 tahun hadir di Indonesia, Timezone tumbuh bersama jutaan senyum dan tawa dari berbagai generasi.

Dari anak-anak yang kini menjadi orang tua, hingga keluarga yang terus menjadikan Timezone sebagai tempat menciptakan kenangan. 

Sejalan dengan perayaan ulang tahun ini, Timezone juga menghadirkan kembali ikon legendaris, yaitu Timezone Mal Taman Anggrek. Kembalinya Timezone ke lokasi legendaris ini bukan sekadar ekspansi bisnis, tetapi juga momen nostalgia bagi generasi yang tumbuh bersama keseruannya sejak awal 2000-an.

Timezone membuka gerai baru di Mal Taman Anggrek, nikmati pengalaman seru bersama keluarga

