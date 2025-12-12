Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Timnas 3x3 Persembahkan Medali Emas SEA Games untuk Korban Banjir Sumatra

Jumat, 12 Desember 2025 – 04:32 WIB
Timnas 3x3 Persembahkan Medali Emas SEA Games untuk Korban Banjir Sumatra - JPNN.COM
Selebrasi Timnas basket 3x3 putra Indonesia seusai meraih medali emas SEA Games 2025 di Nimibutr Arena, Bangkok, Kamis (11/12). Foto: Ariya Kurniawan/Dokumentasi Perbasi

jpnn.com - Pencapaian luar biasa ditorehkan Timnas basket 3x3 putri Indonesia saat berlaga di ajang SEA Games 2025.

Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Kamis (11/12) Srikandi Merah Putih meraih medali emas seusai di final mengalahkan Thailand dengan skor 20-18.

Raihan ini terbilang luar biasa mengingat Ayu Sriartha, Agustin Gradita Retong, Evelyn Fiyo, dan Kim Pierre-Louis sepanjang turnamen tampil luar biasa.

Pada babak fase Grup B tercatat Garuda Pertiwi mengalahkan Filipina (21-15) dan Malaysia (19-10).

Hasil tersebut berlanjut di semifinal seusai mengatasi perlawanan Vietnam dengan skor 20-18 lewat babak overtime.

Puncaknya terjadi saat Kim Pierre-Louis cum suis tampil luar biasa dengan mengalahkan tuan rumah yang mendapatkan dukungan penuh publik Nimibutr Arena.

Raihan ini sejatinya sejarah baru untuk basket 3x3 Indonesia seusai di edisi 2019 dari sektor putra meraih medali perak.

Pemain Timnas basket 3x3 putri, Agustin Gradita Retong mengaku sejak awal ingin mempersembahkan medali emas untuk masyarakat Indonesia.

Timnas basket putri 3x3 Indonesia persembahkan medali emas di SEA Games 2025 untuk korban bencana di Sumatra

