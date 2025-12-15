Timnas Basket Indonesia Kalah Menyakitkan dari Thailand, David Singleton Bangga dengan Pemain

Senin, 15 Desember 2025 – 09:09 WIB

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia menelan kekalahan menyakitkan saat menghadapi Thailand pada ajang SEA Games 2025.

Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Minggu (14/12/2025), Abraham Damar Grahita dan kolega menyerah dengan skor 67-71.

Pelatih Timnas basket putra Indonesia David Singleton tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya meski gagal meraih kemenangan pada laga tersebut.

Baca Juga: Timnas Basket Indonesia Telan Kekalahan Menyakitkan Lawan Thailand di SEA Games 2025

David Singleton Apresiasi Perjuangan Pemain

Juru taktik kelahiran 3 Januari 1988 itu menilai anak asuhnya telah berjuang maksimal hingga akhir pertandingan, sebelum akhirnya menyerah dengan selisih empat angka.

"Pertandingan yang sangat seru dan menyita emosi. Saya bangga dengan perjuangan para pemain hari ini."

"Kami perlu memulai dan mengakhiri laga dengan lebih kuat. Tidak cukup hanya solid dalam menjalankan strategi bermain," ujar pria yang akrab disapa Dave itu saat dihubungi JPNN.com, Senin (15/12/2025).

Pada laga ini, Yudha Saputera tampil sebagai pencetak angka terbanyak dengan torehan 17 poin.

Sementara itu, Abraham Damar Grahita dan Agassi Goantara masing-masing menyumbangkan 14 dan 13 poin.