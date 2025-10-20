Timnas Basket Putra Indonesia Gelar Persiapan Terakhir Menjelang TC ke Australia

jpnn.com, JAKARTA - Timnas basket putra Indonesia terus mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2025.

Skuad asuhan David Singleton dijadwalkan akan berangkat ke Australia pada Selasa (21/10) mendatang.

Tim peraih medali emas SEA Games 2021 itu nantinya di Negeri Kangguru akan melakukan beberapa uji coba dengan tim-tim di NBL 1.

David Singleton menilai semua pemain sudah menunjukkan perkembangan luar biasa satu sama lain.

Mantan pelatih Prawira Bandung itu berharap dari training camp yang dilakukan bisa meningkatkan kekompakan serta mengerti sistem bermain yang akan diterapkan pada SEA Games mendatang.

“Kami sangat antusias untuk berangkat ke Australia untuk training camp. Kami harus bisa memainkan permainan terbaik kami menghadapi lawan-lawan yang levelnya di atas kami.”?

Baca Juga: Ini Tugas Pertama Rony Gunawan Sebagai Manajer Baru Timnas Basket Putra Indonesia

“Kami tahu ini menjadi tantangan besar, tapi kami berupaya bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi seluruh pertandingan di Australia,” ujar pelatih yang akrab disapa Dave itu.

Sejauh ini Timnas basket putra Indonesia telah merampungkan beberapa persiapan di Tanah Air sejak 10 September silam.