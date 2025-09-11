Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Timnas Basket Putra Jalankan Beberapa Agenda Menjelang SEA Games 2025

Kamis, 11 September 2025 – 17:52 WIB
Timnas Basket Putra Jalankan Beberapa Agenda Menjelang SEA Games 2025
Latihan perdana Timnas basket putra Indonesia untuk SEA Games 2025 di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta. Foto: Ariya Kurniawan/Dokumentasi Perbasi

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia sudah memulai persiapan menjelang tampil di SEA Games 2025.

David Singleton memimpin langsung latihan perdana skuad Merah Putih pada Rabu (10/9) di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta.

Tercatat 24 nama pemain yang dipanggil sudah mengikuti latihan perdana untuk persiapan awal menghadapi ajang akbar olahraga antarnegara ASEAN itu.

Manajer Timnas basket putra Indonesia, Rivaldo Tandra Pangesthio mengungkapkan bahwa pemain yang dipanggil sudah sesuai keinginan pelatih hasil dari pemantauan di IBL serta ajang IBL Indonesia Cup 2025.

Nantinya untuk menciptakan persaingan antar posisi akan dilakukan promosi dan degradasi sehingga satu sama lain akan bersaing memperebutkan tempat.

“Kami ada sistem promosi dan degradasi. Tentu harapannya agar seluruh pemain bisa bersaing memperebutkan posisinya dan bekerja keras untuk bisa bermain sesuai dengan sistem yang akan diberikan pelatih,” ungkap pria yang akrab disapa Valdo itu saat dihubungi JPNN.com, Kamis (11/9).

Rencananya Timnas basket putra Indonesia akan menjalani beberapa uji tanding ke Australia sebagai persiapan menuju SEA Games 2025.

Tidak hanya bermain menghadapi tim-tim dari Divisi 1 Liga Basket Australia, Perbasi juga punya agenda menggelar pertandingan persahabatan di Jakarta melawan beberapa negara.

Timnas basket putra Indonesia gelar latihan perdana bersama David Singelton di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Rabu (10/9)

